Haber Tarihi: 10 Temmuz 2025 12:40 - Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 12:40

Pölten - Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Avusturya takımı St. Pölten ile hazırlık maçı kapsamında karşılaşıyor. Sankt Pölten şehrindeki NV Arena'da gerçekleşecek Pölten - Beşiktaş maçı canlı yayın bilgisi de taraftar tarafından araştırılıyor. Sezonun ilk hazırlık maçı ardından siyah beyazlı ekibin maç takvimi öne çıkıyor. Beşiktaş'ın maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Pölten - Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Hazırlık maçı kapsamında Beşiktaş, Avusturya Pölten'de olacak. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile ekibi ilk hazırlık maçına çıkacak. Siyah beyazlılarda yeni transferler Tammy Abraham ile David Jurasek'in de forma şansı bulunuyor. İşte, Pölten - Beşiktaş hazırlık maçı detayları...

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Avusturya takımı St. Pölten ile NV Arena'da gerçekleşecek ilk hazırlık mücadelesi 10 Temmuz Perşembe günü saat 20:00'de olacak. Maç HT Spor'dan canlı olarak aktarılacak.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

13 Temmuz Pazar:

TSİ 18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker (Datenpol Arena)

16 Temmuz Çarşamba:

TSİ 19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

17 Temmuz Perşembe:

TSİ 19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)
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