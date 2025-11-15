A Milli Kadın Tenis Takımı, Almanya'yı mağlup etti

14 Kasım
Finlandiya-Malta
0-1
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
1-0
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
0-2
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
3-1
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
1-2
14 Kasım
Polonya-Hollanda
1-1

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası'nda Almanya'yı mağlup etti.

calendar 15 Kasım 2025 01:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Kadın Tenis Takımı, tarihinde ilk kez yer aldığı Billie Jean King Kupası Dünya Grubu play-off'larında Almanya karşısında seriyi 2-1 kazandı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, F Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Almanya ile karşılaştı.

Münih kentindeki Ismaning Tenis Kulübünün ev sahipliği yaptığı organizasyonda Berfu Cengiz, serinin ilk maçında Ella Seidel'e 6-1'lik setlerle 2-0 yenildi.


Dünya 40 numarası Eva Lys'i 6-2, 4-6 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup eden klasmanın 113. basamağındaki Zeynep Sönmez, seride durumu 1-1'e getirdi.

Seriyi kazananı çiftler mücadelesi belirledi. Türkiye, Zeynep Sönmez-Ayla Aksu ikilisinin Anna Lena Friedsam-Jule Niemeier çiftini 2-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenmesiyle seriden 2-1 üstün ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, yarın Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Takımların 3'erli 7 gruba dağıtıldığı play-off maçları sonucu grup liderleri, 2026 Billie Jean King Kupası Elemeleri'ne yükselecek. Kalan 14 ekip ise 2026'da bölgesel grup 1 seviyesinde mücadelesine devam edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
