20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
22:00
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Arnavutluk maçlarının aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

calendar 20 Kasım 2025 16:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Arnavutluk maçlarının aday kadrosu açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşen ay-yıldızlılar, 24 Kasım Pazartesi günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde toplanacak.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası idaresindeki milliler, 28 Kasım Cuma günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede saat 16.00'da başlayacak.


A Milli Takım, Arnavutluk ile oynanan hazırlık maçında süre almayan oyunculardan kurulu kadrosu ile bir gün sonra 29 Kasım Cumartesi günü, 23 Yaş Altı Kadın Milli Takım ile karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede milli takıma yükselme potansiyeli olan genç futbolcuların durumu gözlenecek.

- İkinci maçın stadı değişti

A Milli Takım, Arnavutluk ile yapacağı ikinci hazırlık maçını 1 Aralık Pazartesi günü Riva'daki Türk Hava Yolları Sahası'nda oynayacak.

Sarıyer'deki Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanması planlanan hazırlık karşılaşması, bu stattaki inşaat çalışması nedeniyle Riva'ya alındı.

Millilerin kampı, 2 Aralık Salı günü sona erecek.

- Aday kadro

A Milli Takım hazırlık kampına şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Ezgi Çağlar (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe arsaVev)

Savunma: İlayda Cansu Kara (Coastal Carolina Women's Soccer), Didem Karagenç (Beşiktaş), Kezban Tağ (Galatasaray GAİN), Eda Karataş (Galatasaray GAİN), Gülbin Hız ve İlayda Civelek (Beşiktaş), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü), Cansu Nur Kaya (Fatih Vatanspor), Elif Keskin (Galatasaray GAİN)

Orta saha: Ebru Topçu (Galatasaray GAİN), Meryem Cennet Çal (Beşiktaş), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Derya Arhan (Yüksekovaspor), Halle Rose Pembe Şensizoğlu (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe arsaVev)

Forvet: Busem Şeker (Fenerbahçe arsaVev), Selen Gül Altunkulak (Toulouse), Birgül Sadıkoğlu (Trabzonspor), Melike Pekel, Melike Öztürk (Galatasaray GAİN), Kader Hançar (Tijuana)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.