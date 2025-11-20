A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Arnavutluk maçlarının aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşen ay-yıldızlılar, 24 Kasım Pazartesi günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde toplanacak.Teknik direktör Necla Güngör Kıragası idaresindeki milliler, 28 Kasım Cuma günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede saat 16.00'da başlayacak.A Milli Takım, Arnavutluk ile oynanan hazırlık maçında süre almayan oyunculardan kurulu kadrosu ile bir gün sonra 29 Kasım Cumartesi günü, 23 Yaş Altı Kadın Milli Takım ile karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede milli takıma yükselme potansiyeli olan genç futbolcuların durumu gözlenecek.A Milli Takım, Arnavutluk ile yapacağı ikinci hazırlık maçını 1 Aralık Pazartesi günü Riva'daki Türk Hava Yolları Sahası'nda oynayacak.Sarıyer'deki Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanması planlanan hazırlık karşılaşması, bu stattaki inşaat çalışması nedeniyle Riva'ya alındı.Millilerin kampı, 2 Aralık Salı günü sona erecek.A Milli Takım hazırlık kampına şu oyuncular davet edildi:Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Ezgi Çağlar (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe arsaVev)Savunma: İlayda Cansu Kara (Coastal Carolina Women's Soccer), Didem Karagenç (Beşiktaş), Kezban Tağ (Galatasaray GAİN), Eda Karataş (Galatasaray GAİN), Gülbin Hız ve İlayda Civelek (Beşiktaş), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü), Cansu Nur Kaya (Fatih Vatanspor), Elif Keskin (Galatasaray GAİN)Orta saha: Ebru Topçu (Galatasaray GAİN), Meryem Cennet Çal (Beşiktaş), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Derya Arhan (Yüksekovaspor), Halle Rose Pembe Şensizoğlu (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe arsaVev)Forvet: Busem Şeker (Fenerbahçe arsaVev), Selen Gül Altunkulak (Toulouse), Birgül Sadıkoğlu (Trabzonspor), Melike Pekel, Melike Öztürk (Galatasaray GAİN), Kader Hançar (Tijuana)