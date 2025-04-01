Ziraat Bankkart, Erkekler CEV Kupası finali ilk maçına çıkacak!

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finali ilk maçında çarşamba günü Polonya kulübü Asseco Resovia ile deplasmanda karşılaşacak.



Rzeszow kentindeki Podpromie Spor Salonu'nda yapılacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.



Ziraat Bankkart, turnuvanın son şampiyonu Asseco Resovia karşısında 9 Nisan Çarşamba günü Ankara'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamaya çalışacak.



Ziraat Bankkart, kupayı kazanan 2'nci Türk takımı olma peşinde



Bu yıl Türkiye, 2013 (Halkbank), 2018 (Ziraat Bankkart) ve 2019'dan (Galatasaray) sonra Erkekler CEV Kupası finalinde 4'üncü kez temsil edilecek.



2018 CEV Kupası ve 2021 CEV Challenge Kupası'nda ikinciliği bulunan Ziraat Bankkart, CEV Kupası'ndaki 2'nci, Avrupa kupalarındaki 3'üncü finaline çıkacak.



Başkent ekibi, kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğunu elde etmek ve Türkiye'ye Erkekler CEV Kupası'ndaki 2'nci zaferini yaşatmak istiyor.



2013 finalinde İtalya'nın Top Volley Latina takımıyla yaptığı maçları 3-1 ve 3-2 kazanan Halkbank'tan başka Erkekler CEV Kupası'nı kaldıran Türk kulübü bulunmuyor.



