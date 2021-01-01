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Zach LaVine birkaç maç yok!

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'in, NBA'in sağlık ve güvenlik protokolüne girdikten sonra birkaç maçı kaçırmasının beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'in, NBA'in sağlık ve güvenlik protokolüne girdikten sonra birkaç maçı kaçırmasının beklendiği açıklandı.

Bulls, ekibin Perşembe günü sağlık ve güvenlik protokolü endişeleri nedeniyle antrenmanı iptal ettiğini duyurdu.

Bulls son dört maçını kaybederek 22-32 derecesine düştüğü için, playoff umutları son zamanlarda azalmıştı. Bulls şu anda Doğu Konferansı'nda 10'uncu sırada ve play-in turnuvası için son sırada yer alıyor.

LaVine, bu sezon maç başına 27.5 sayı ile kariyerinin en yüksek ortalamasını yakalıyor.


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