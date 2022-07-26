Wijnaldum adım adım Roma'ya

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de forma giyen 31 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'un yeni adresi İtalya oluyor.



İtalyan basınından çıkan habere göre; Paris Saint Germain'den ayrılmak isteyen Wijnaldum, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma'ya yakın. PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier'in de kadroda düşünmediği Hollandalı oyuncu, transferin bir an önce gerçekleşmesini istiyor.



Haberde, Roma'nın Wijnaldum'u bedelsiz olarak kiralayacağı ve yıllık maaşının yarısını Paris ekibinin ödeyeceği ifade edildi.



Geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain formasıyla 38 maça çıkan Wijnaldum, 3 gol 3 asistlik performans sergilemişti.





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