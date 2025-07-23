Wesley Sneijder'den Real Madrid'e 'ego' uyarısı

Real Madrid'in eski yıldızlarından Wesley Sneijder, İspanyol devinin yeni dönemini değerlendirdi. Xabi Alonso hakkında "çok zeki" yorumunda bulunan Hollandalı efsane, "Madrid'de başarılı olacağını düşünüyorum. Kulübü ve baskıyı tanıyor, yeni fikirleri var. Leverkusen'de yaptıklarından sonra ona inanıyorum" dedi.
"EGOLAR İYİ YÖNETİLMEZSE..."
Büyük takımların içindeki en büyük tehdidin "ego çatışmaları" olduğunu vurgulayan Sneijder, "Büyük oyuncular yapı ve fedakarlık ister. Kendileri için değil, takım için oynarlarsa durdurulamazlar. Ama bunu sağlamak tamamen teknik direktöre bağlı" ifadelerini kullandı.
BALLON D'OR ÜZÜNTÜSÜ
2010'da Şampiyonlar Ligi, lig ve kupa zaferlerinin yanı sıra Dünya Kupası finali oynayan Sneijder, Ballon d'Or'un Messi'ye verilmesini hâlâ sindiremediğini söyledi: "İnanılmaz bir yıl geçirdim. Ama Messi kazandı. Yine de insanlar 2010'u hatırlıyor, bu da yaptıklarımı gördükleri anlamına geliyor."
LAMINE YAMAL'A UYARI
Genç yıldız Lamine Yamal için de uyarılarda bulunan Sneijder, "İnanılmaz bir potansiyeli var ama hâlâ çok genç. Yetenek bir şey, zihniyet ve disiplin başka bir şey. Dikkatini dağıtan şeylerden uzak durursa çok büyük yerlere gelebilir" dedi.
REAL MADRİD DÖNEMİNİ ANLATTI
Galatasaray'ın eski yıldızı, Real Madrid'deki günlerini ise şu sözlerle özetledi:
"Birçok şeyin karışımıydı. Kişisel hayatım, sakatlıklar, teknik direktör değişiklikleri ve kulübün yönü... Harika anlar yaşadım ama uzun vadeli kalmak için doğru zaman değildi."
"EGOLAR İYİ YÖNETİLMEZSE..."
Büyük takımların içindeki en büyük tehdidin "ego çatışmaları" olduğunu vurgulayan Sneijder, "Büyük oyuncular yapı ve fedakarlık ister. Kendileri için değil, takım için oynarlarsa durdurulamazlar. Ama bunu sağlamak tamamen teknik direktöre bağlı" ifadelerini kullandı.
BALLON D'OR ÜZÜNTÜSÜ
2010'da Şampiyonlar Ligi, lig ve kupa zaferlerinin yanı sıra Dünya Kupası finali oynayan Sneijder, Ballon d'Or'un Messi'ye verilmesini hâlâ sindiremediğini söyledi: "İnanılmaz bir yıl geçirdim. Ama Messi kazandı. Yine de insanlar 2010'u hatırlıyor, bu da yaptıklarımı gördükleri anlamına geliyor."
LAMINE YAMAL'A UYARI
Genç yıldız Lamine Yamal için de uyarılarda bulunan Sneijder, "İnanılmaz bir potansiyeli var ama hâlâ çok genç. Yetenek bir şey, zihniyet ve disiplin başka bir şey. Dikkatini dağıtan şeylerden uzak durursa çok büyük yerlere gelebilir" dedi.
REAL MADRİD DÖNEMİNİ ANLATTI
Galatasaray'ın eski yıldızı, Real Madrid'deki günlerini ise şu sözlerle özetledi:
"Birçok şeyin karışımıydı. Kişisel hayatım, sakatlıklar, teknik direktör değişiklikleri ve kulübün yönü... Harika anlar yaşadım ama uzun vadeli kalmak için doğru zaman değildi."