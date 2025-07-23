Wesley Sneijder'den Real Madrid'e 'ego' uyarısı

"EGOLAR İYİ YÖNETİLMEZSE..."

BALLON D'OR ÜZÜNTÜSÜ

LAMINE YAMAL'A UYARI

REAL MADRİD DÖNEMİNİ ANLATTI

Real Madrid'in eski yıldızlarından Wesley Sneijder, İspanyol devinin yeni dönemini değerlendirdi. Xabi Alonso hakkında "çok zeki" yorumunda bulunan Hollandalı efsane,dedi.Büyük takımların içindeki en büyük tehdidin "ego çatışmaları" olduğunu vurgulayan Sneijder,ifadelerini kullandı.2010'da Şampiyonlar Ligi, lig ve kupa zaferlerinin yanı sıra Dünya Kupası finali oynayan Sneijder, Ballon d'Or'un Messi'ye verilmesini hâlâ sindiremediğini söyledi:Genç yıldız Lamine Yamal için de uyarılarda bulunan Sneijder,dedi.Galatasaray'ın eski yıldızı, Real Madrid'deki günlerini ise şu sözlerle özetledi: