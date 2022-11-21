Ümit Milli Takım, Polonya'ya kaybetti

Özel maçta Polonya ile karşılaşan Ümit Milli Takım, sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Ümit Milli Takım, Polonya'ya kaybetti
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21 Kasım 2022 22:16
Ümit Milli Takımı, özel maçta karşılaştığı Polonya'ya 3-2 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Hırvatistan'da oynanan mücadelede ay yıldızlı ekibin gollerini 62. dakikada Metehan Baltacı ve 69. dakikada Emin Bayram atarken, Polonya'nın gollerini 7. dakikada Filip Szymczak, 45+2. dakikada Bartek Kludka ve 56. dakikada Kajetan Szmyt kaydetti.

Ümit Milli Futbol Takımında Enis Destan 28. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

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