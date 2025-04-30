UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları perşembe günü oynanacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun yarı finalinde ilk maçlar yarın TSİ 22.00'de başlayacak.
Yarı final ilk maçlarında, İspanyol ekibi Athletic Bilbao, İngiliz temsilcisi Manchester United'ı konuk ederken bir diğer İngiliz ekibi Tottenham ise Norveç takımı Bodo/Glimt'i ağırlayacak.
Ligde yarı final rövanş karşılaşmaları ise 8 Mayıs'ta yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun yarı finalinde ilk maçlar yarın TSİ 22.00'de başlayacak.
Yarı final ilk maçlarında, İspanyol ekibi Athletic Bilbao, İngiliz temsilcisi Manchester United'ı konuk ederken bir diğer İngiliz ekibi Tottenham ise Norveç takımı Bodo/Glimt'i ağırlayacak.
Ligde yarı final rövanş karşılaşmaları ise 8 Mayıs'ta yapılacak.