UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlayacak

UEFA Avrupa Ligi Yarı final ilk maçlarında, Athletic Bilbao-Manchester United ve Tottenham-Bodo/Glimt karşılaşmaları yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlayacak
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30 Nisan 2025 14:43
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun yarı finalinde ilk maçlar yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

Yarı final ilk maçlarında, İspanyol ekibi Athletic Bilbao, İngiliz temsilcisi Manchester United'ı konuk ederken bir diğer İngiliz ekibi Tottenham ise Norveç takımı Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

Ligde yarı final rövanş karşılaşmaları ise 8 Mayıs'ta yapılacak.

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