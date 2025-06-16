Trendyol Süper Lig'de yeni sezona genç ve dinamik kadro kurmak isteyen Corendon Alanyaspor, Şanlıurfaspor'da geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkat çekmeyi başaran Uchenna Ogundu'yu transfer etmek istediği iddia edildi.
İddiaya göre, Alanyaspor'un 19 yaşındaki Nijeryalı futbolcu ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Ogundu, geçtiğimiz sezon 1. Lig'de 19 maçta 6 gol atma ve 2 asist yapma başarısını gösterdi. (Alanya Postası)
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Uchenna Ogundu Alanyaspor'a geliyor!
Corendon Alanyaspor, fiziksel kapasitesiyle Şanlıurfaspor'da parlayan golcü Uchenna Ogundu'yu transfer etmek istiyor.
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