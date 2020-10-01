Tuttur.com ile maç önü: Rio Ave - Milan

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu mücadelesinde Rio Ave ile Milan karşı karşıya geliyor.

Tuttur.com ile maç önü: Rio Ave - Milan
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01 Ekim 2020 07:12
UEFA Avrupa Ligi play-off turu mücadelesinde Portekiz ekibi Rio Ave ile İtalyan devi Milan karşı karşıya

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Rio Ave, son 8 maçının 7 tanesinde 2.5'ten az gol oldu (Europa League)

- Rio Ave'nin oynadığı son 10 maçta 5 galibiyeti, 4 beraberliği 1 mağlubiyeti var.

- Milan son 10 maçının tamamını kazandı.

- Milan son 5 maçının 3'ünde gol yemeden kazandı.

- Rio Ave son 5 maçının 1'inde gol atamadı.

EKSİKLER, CEZALILAR

Rio Ave: -

Milan: Romagnoli, Musacchio, Ibrahimovic, Duarte

MUHTEMEL 11'LER

Rio Ave: Kieszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Reise de Lima; Tarantini, Filipe; Piazon, Geraldes, Carlos Mane; Moreira

Mian: Donnarumma G.; Calabria, Kjær, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Colombo



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