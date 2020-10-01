UEFA Avrupa Ligi play-off turu mücadelesinde Portekiz ekibi Rio Ave ile İtalyan devi Milan karşı karşıya
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Rio Ave, son 8 maçının 7 tanesinde 2.5'ten az gol oldu (Europa League)
- Rio Ave'nin oynadığı son 10 maçta 5 galibiyeti, 4 beraberliği 1 mağlubiyeti var.
- Milan son 10 maçının tamamını kazandı.
- Milan son 5 maçının 3'ünde gol yemeden kazandı.
- Rio Ave son 5 maçının 1'inde gol atamadı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Rio Ave: -
Milan: Romagnoli, Musacchio, Ibrahimovic, Duarte
MUHTEMEL 11'LER
Rio Ave: Kieszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Reise de Lima; Tarantini, Filipe; Piazon, Geraldes, Carlos Mane; Moreira
Mian: Donnarumma G.; Calabria, Kjær, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Colombo
Tuttur.com'da Rio Ave - Milan maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Rio Ave, son 8 maçının 7 tanesinde 2.5'ten az gol oldu (Europa League)
- Rio Ave'nin oynadığı son 10 maçta 5 galibiyeti, 4 beraberliği 1 mağlubiyeti var.
- Milan son 10 maçının tamamını kazandı.
- Milan son 5 maçının 3'ünde gol yemeden kazandı.
- Rio Ave son 5 maçının 1'inde gol atamadı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Rio Ave: -
Milan: Romagnoli, Musacchio, Ibrahimovic, Duarte
MUHTEMEL 11'LER
Rio Ave: Kieszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Reise de Lima; Tarantini, Filipe; Piazon, Geraldes, Carlos Mane; Moreira
Mian: Donnarumma G.; Calabria, Kjær, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Colombo