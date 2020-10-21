Tuttur.com ile maç önü: Real Madrid - Shakhtar Donetsk

Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Real Madrid, sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk ediyor.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile 2015/16 gruplarında oynadığı iki karşılaşmadan da galip ayrıldı.
- Shakhtar Donetsk, Real Madrid'e rakip olduğu iki Şampiyonlar Ligi maçında kalesinde 46 şut gördü ve sekiz gol yedi (0-4 & 3-4).
- Avrupa kupalarında Ukrayna takımlarına rakip olduğu son sekiz maçı kaybetmeyen Real Madrid (5G 3B), son mağlubiyetini 1998/99 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Dinamo Kiev'den almıştı (0-2).
- Şampiyonlar Ligi gruplarının ilk haftalarında oynadığı son yedi maçın sadece ikisini kaybeden Shakhtar (3G 2B), bu mağlubiyetleri 2015/16'da Real Madrid (0-4) ve geçen sezon Manchester City'den aldı (0-3).
- Şampiyonlar Ligi tarihinde gruplarda birden fazla kez boy gösteren takımlar arasında, yer aldığı grupların tamamından çıkmayı başaran iki ekipten biri Real Madrid (28/28; diğeri Leeds United 2/2).
- Shakhtar, Luis Castro yönetiminde çıktığı üç Şampiyonlar Ligi deplasman maçında da mağlup olmadı (1G 2B).
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son iki maçı kaybeden Real Madrid (vs Manchester City), Avrupa kupalarında 1986'dan bu yana üç maçlık bir seri yaşamıyor.
- Çıktığı son 22 Şampiyonlar Ligi maçında da gol yiyen Shakhtar, turnuva tarihinin en uzun beşinci serisini yaşıyor.
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son dört iç saha maçında altı gole doğrudan katkı sağlayan Real Madrid forveti Karim Benzema (4 gol & 2 asist), aynı sayıda gol katkısını daha önceki 14 karşılaşmada yapabilmişti (6 gol).
- Shakhtar formasıyla ilk maçına çıktığı Eylül 2018'den bu yana Ukrayna takımı adına en fazla Şampiyonlar Ligi golüne doğrudan katkı sağlayan oyuncu Junior Moraes (5 gol & 3 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Real Madrid: Sergio Ramos, Odriozola, Carvajal, Odegaard, Hazard
Shakhtar Donetsk: Matviyenko, Stepanenko, Konoplyanka, Taison, Kovalenko, Junior Moraes, Kryvtsov, Alan Patrick, Ismaily
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Nacho, Militao, Varane, Mendy; Valverde, Casemiro Modric; Asensio, Benzena, Rodrygo
Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodo, Khocholava, Bondar, Kornilenko; Marcos Antonio, Marlos, Maycon; Tete, Dentinho, Solomon
Tuttur.com'da Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile 2015/16 gruplarında oynadığı iki karşılaşmadan da galip ayrıldı.
- Shakhtar Donetsk, Real Madrid'e rakip olduğu iki Şampiyonlar Ligi maçında kalesinde 46 şut gördü ve sekiz gol yedi (0-4 & 3-4).
- Avrupa kupalarında Ukrayna takımlarına rakip olduğu son sekiz maçı kaybetmeyen Real Madrid (5G 3B), son mağlubiyetini 1998/99 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Dinamo Kiev'den almıştı (0-2).
- Şampiyonlar Ligi gruplarının ilk haftalarında oynadığı son yedi maçın sadece ikisini kaybeden Shakhtar (3G 2B), bu mağlubiyetleri 2015/16'da Real Madrid (0-4) ve geçen sezon Manchester City'den aldı (0-3).
- Şampiyonlar Ligi tarihinde gruplarda birden fazla kez boy gösteren takımlar arasında, yer aldığı grupların tamamından çıkmayı başaran iki ekipten biri Real Madrid (28/28; diğeri Leeds United 2/2).
- Shakhtar, Luis Castro yönetiminde çıktığı üç Şampiyonlar Ligi deplasman maçında da mağlup olmadı (1G 2B).
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son iki maçı kaybeden Real Madrid (vs Manchester City), Avrupa kupalarında 1986'dan bu yana üç maçlık bir seri yaşamıyor.
- Çıktığı son 22 Şampiyonlar Ligi maçında da gol yiyen Shakhtar, turnuva tarihinin en uzun beşinci serisini yaşıyor.
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son dört iç saha maçında altı gole doğrudan katkı sağlayan Real Madrid forveti Karim Benzema (4 gol & 2 asist), aynı sayıda gol katkısını daha önceki 14 karşılaşmada yapabilmişti (6 gol).
- Shakhtar formasıyla ilk maçına çıktığı Eylül 2018'den bu yana Ukrayna takımı adına en fazla Şampiyonlar Ligi golüne doğrudan katkı sağlayan oyuncu Junior Moraes (5 gol & 3 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Real Madrid: Sergio Ramos, Odriozola, Carvajal, Odegaard, Hazard
Shakhtar Donetsk: Matviyenko, Stepanenko, Konoplyanka, Taison, Kovalenko, Junior Moraes, Kryvtsov, Alan Patrick, Ismaily
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Nacho, Militao, Varane, Mendy; Valverde, Casemiro Modric; Asensio, Benzena, Rodrygo
Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodo, Khocholava, Bondar, Kornilenko; Marcos Antonio, Marlos, Maycon; Tete, Dentinho, Solomon