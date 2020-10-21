Tuttur.com ile maç önü: Real Madrid - Shakhtar Donetsk

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Real Madrid, sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk ediyor.- Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile 2015/16 gruplarında oynadığı iki karşılaşmadan da galip ayrıldı.- Avrupa kupalarında Ukrayna takımlarına rakip olduğu son sekiz maçı kaybetmeyen Real Madrid (5G 3B), son mağlubiyetini 1998/99 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Dinamo Kiev'den almıştı (0-2).- Şampiyonlar Ligi tarihinde gruplarda birden fazla kez boy gösteren takımlar arasında, yer aldığı grupların tamamından çıkmayı başaran iki ekipten biri Real Madrid (28/28; diğeri Leeds United 2/2).- Shakhtar, Luis Castro yönetiminde çıktığı üç Şampiyonlar Ligi deplasman maçında da mağlup olmadı (1G 2B).- Çıktığı son 22 Şampiyonlar Ligi maçında da gol yiyen Shakhtar, turnuva tarihinin en uzun beşinci serisini yaşıyor.- Shakhtar formasıyla ilk maçına çıktığı Eylül 2018'den bu yana Ukrayna takımı adına en fazla Şampiyonlar Ligi golüne doğrudan katkı sağlayan oyuncu Junior Moraes (5 gol & 3 asist).Sergio Ramos, Odriozola, Carvajal, Odegaard, HazardMatviyenko, Stepanenko, Konoplyanka, Taison, Kovalenko, Junior Moraes, Kryvtsov, Alan Patrick, IsmailyCourtois; Nacho, Militao, Varane, Mendy; Valverde, Casemiro Modric; Asensio, Benzena, RodrygoPyatov; Dodo, Khocholava, Bondar, Kornilenko; Marcos Antonio, Marlos, Maycon; Tete, Dentinho, Solomon