Tuttur.com ile maç önü: Granada - Athletic Bilbao

İspanya La Liga ilk hafta maçında Granada ile Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak.

Tuttur.com ile maç önü: Granada - Athletic Bilbao
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12 Eylül 2020 05:45
İspanya La Liga açılış haftasında Granada ile Athltic Bilbao karşı kaşrıya geliyor. İki takım da sezonu galibiyetle açmanın peşinde.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Granada deplasmanında çıktığı son 19 lig maçının sadece ikisini kazanan Athletic (8B 9M), bu karşılaşmaların 10'unda gol atamadı.

- Geçen sezonun son iki La Liga maçını kazanan Granada, 21. yüzyılda yakaladığı en uzun galibiyet serisini egale etmek için sahaya çıkıyor (3 maç).

- 2019/20 La Liga sezonunda en yüksek hava topu kazanma yüzdesi yakalayan takım Athletic olurken (%57); Granada (%46) bu alanda Valladolid'in (%45) ardından en düşük yüzdeye sahip ekipti.

- Granada forması giyen Roberto Soldado'nun La Liga kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Athletic (9).

- Athletic'in La Liga'da attığı son beş golün dördünü Raul Garcia kaydetti.

EKSİKLER, CEZALILAR

Granada: Ibai Gomez, Larrazabal

Athletic Bilbao: Yuri, Inigo MArtinez, Vesga

MUHTEMEL 11'LER

Granada: Rui Silva; Victor Diaz, German Sanchez, Domingos Duarte, Carlos Neva; Herrera, Gonalons; Antonio Puertas, Luis Milla, Machis; Soldado

Bilbao: Unai Simon; Ander Capa, Yeray Alvarez, Inigo Martinez, Balenziaga; Dani Garcia, Unai Lopez; Muniain, Raul Garcia, Inigo Cordoba; Inaki Williams



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