Tuttur.com ile maç önü: Dortmund - Schalke

Dortmund ile Schalke Bundesliga'nın 5. haftasında karşı karşıya geliyor.

Tuttur.com ile maç önü: Dortmund - Schalke
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24 Ekim 2020 08:45
Almanya Bundesliga 5. hafta maçında Dortmund ile Schalke Ruhr derbisinde karşı karşıya geliyor.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Schalke, son 3 dış sahadaki maçında en az 4 gol yedi (Bundesliga)

- Schalke, son 20 maçında kazanamadı (Bundesliga)

- Schalke, son 8 dış sahadaki maçının 6 tanesinde ilk yarıyı da ikinci yarıyı da kaybetti (Bundesliga)

- Schalke, son 8 dış sahadaki maçının 7 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Bundesliga)

- Schalke, son 3 dış sahadaki maçında gol atamadı (Bundesliga)

- Borussia Dortmund, Schalke ile oynadığı iç sahadaki son 6 maçının 5 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)

- Borussia Dortmund, takımının en son 3 iç sahadaki maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Bundesliga)

- Borussia Dortmund, Schalke ile oynadığı iç sahadaki son 6 maçının 5 tanesinde en az 2 gol attı (Bütün Turnuvalarda)

EKSİKLER, CEZALILAR

Dortmund: Schmelzer, Zagadou, Schulz

Schalke: Suat Serdar, Ozan Kabak

MUHTEMEL 11'LER

Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Delaney - Passlack, Witsel, Bellingham, Guerreiro - Reus, Reyna - Haaland

Schalke: Rönnow - Ludewig, Sané, Nastasic, Oczipka - Mascarell - Skrzybski, Harit, Bozdogan, Raman - Paciencia



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