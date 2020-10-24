DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

Almanya Bundesliga 5. hafta maçında Dortmund ile Schalke Ruhr derbisinde karşı karşıya geliyor.- Schalke, son 20 maçında kazanamadı (Bundesliga)- Schalke, son 8 dış sahadaki maçının 7 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Bundesliga)- Borussia Dortmund, Schalke ile oynadığı iç sahadaki son 6 maçının 5 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)- Borussia Dortmund, Schalke ile oynadığı iç sahadaki son 6 maçının 5 tanesinde en az 2 gol attı (Bütün Turnuvalarda)Schmelzer, Zagadou, SchulzSuat Serdar, Ozan KabakBürki - Piszczek, Hummels, Delaney - Passlack, Witsel, Bellingham, Guerreiro - Reus, Reyna - HaalandRönnow - Ludewig, Sané, Nastasic, Oczipka - Mascarell - Skrzybski, Harit, Bozdogan, Raman - Paciencia