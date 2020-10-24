Almanya Bundesliga 5. hafta maçında Dortmund ile Schalke Ruhr derbisinde karşı karşıya geliyor.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Schalke, son 3 dış sahadaki maçında en az 4 gol yedi (Bundesliga)
- Schalke, son 20 maçında kazanamadı (Bundesliga)
- Schalke, son 8 dış sahadaki maçının 6 tanesinde ilk yarıyı da ikinci yarıyı da kaybetti (Bundesliga)
- Schalke, son 8 dış sahadaki maçının 7 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Bundesliga)
- Schalke, son 3 dış sahadaki maçında gol atamadı (Bundesliga)
- Borussia Dortmund, Schalke ile oynadığı iç sahadaki son 6 maçının 5 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)
- Borussia Dortmund, takımının en son 3 iç sahadaki maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Bundesliga)
- Borussia Dortmund, Schalke ile oynadığı iç sahadaki son 6 maçının 5 tanesinde en az 2 gol attı (Bütün Turnuvalarda)
EKSİKLER, CEZALILAR
Dortmund: Schmelzer, Zagadou, Schulz
Schalke: Suat Serdar, Ozan Kabak
MUHTEMEL 11'LER
Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Delaney - Passlack, Witsel, Bellingham, Guerreiro - Reus, Reyna - Haaland
Schalke: Rönnow - Ludewig, Sané, Nastasic, Oczipka - Mascarell - Skrzybski, Harit, Bozdogan, Raman - Paciencia
Tuttur.com'da Dortmund - Schalke maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Schalke, son 3 dış sahadaki maçında en az 4 gol yedi (Bundesliga)
- Schalke, son 20 maçında kazanamadı (Bundesliga)
- Schalke, son 8 dış sahadaki maçının 6 tanesinde ilk yarıyı da ikinci yarıyı da kaybetti (Bundesliga)
- Schalke, son 8 dış sahadaki maçının 7 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Bundesliga)
- Schalke, son 3 dış sahadaki maçında gol atamadı (Bundesliga)
- Borussia Dortmund, Schalke ile oynadığı iç sahadaki son 6 maçının 5 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)
- Borussia Dortmund, takımının en son 3 iç sahadaki maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Bundesliga)
- Borussia Dortmund, Schalke ile oynadığı iç sahadaki son 6 maçının 5 tanesinde en az 2 gol attı (Bütün Turnuvalarda)
EKSİKLER, CEZALILAR
Dortmund: Schmelzer, Zagadou, Schulz
Schalke: Suat Serdar, Ozan Kabak
MUHTEMEL 11'LER
Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Delaney - Passlack, Witsel, Bellingham, Guerreiro - Reus, Reyna - Haaland
Schalke: Rönnow - Ludewig, Sané, Nastasic, Oczipka - Mascarell - Skrzybski, Harit, Bozdogan, Raman - Paciencia