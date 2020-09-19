Tuttur.com ile maç önü: Dortmund - Mönchengladbach

Bundesliga ilk hafta maçında Dortmund ile Mönchengladbach karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde iki takım da galibiyete kilitlenmiş durumda.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Borussia Dortmund, Borussia M.Gladbach ile oynadığı son 11 maçında kazandı (Bütün Turnuvalarda)
- Borussia Dortmund, Borussia M.Gladbach ile oynadığı iç sahadaki son 3 maçında ilk yarı berabere kalıp, maç sonu kazandı (Bütün Turnuvalarda)
- Borussia Dortmund, Borussia M.Gladbach ile oynadığı son 11 maçının 9 tanesinde en az 2 gol attı (Bütün Turnuvalarda)
- Borussia M.Gladbach, son 3 maçında ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (Bundesliga)
- Borussia M.Gladbach, son 3 maçında kazandı (Bundesliga)
- Borussia Dortmund, Borussia M.Gladbach ile oynadığı iç sahadaki son 6 maçının 5 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)
- Borussia M.Gladbach, son 3 maçında en az 2 gol attı (Bundesliga)
EKSİKLER, CEZALILAR
Dortmund: Schmelzer, Zagadou
Mönchengladbach: Lazaro, Benes, Embolo, Villalba
MUHTEMEL 11'LER
Dortmund: Bürki - Can, Hummels, Akanji - Meunier, Witsel, T. Hazard - Reyna, Bellingham - Sancho, Haaland
Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Wolf, Stindl, Hofmann - Herrmann
Tuttur.com'da Dortmund - Mönchengladbach maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Borussia Dortmund, Borussia M.Gladbach ile oynadığı son 11 maçında kazandı (Bütün Turnuvalarda)
- Borussia Dortmund, Borussia M.Gladbach ile oynadığı iç sahadaki son 3 maçında ilk yarı berabere kalıp, maç sonu kazandı (Bütün Turnuvalarda)
- Borussia Dortmund, Borussia M.Gladbach ile oynadığı son 11 maçının 9 tanesinde en az 2 gol attı (Bütün Turnuvalarda)
- Borussia M.Gladbach, son 3 maçında ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (Bundesliga)
- Borussia M.Gladbach, son 3 maçında kazandı (Bundesliga)
- Borussia Dortmund, Borussia M.Gladbach ile oynadığı iç sahadaki son 6 maçının 5 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)
- Borussia M.Gladbach, son 3 maçında en az 2 gol attı (Bundesliga)
EKSİKLER, CEZALILAR
Dortmund: Schmelzer, Zagadou
Mönchengladbach: Lazaro, Benes, Embolo, Villalba
MUHTEMEL 11'LER
Dortmund: Bürki - Can, Hummels, Akanji - Meunier, Witsel, T. Hazard - Reyna, Bellingham - Sancho, Haaland
Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Wolf, Stindl, Hofmann - Herrmann