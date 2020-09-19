Tuttur.com ile maç önü: Dortmund - Mönchengladbach

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EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

Bundesliga ilk hafta maçında Dortmund ile Mönchengladbach karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde iki takım da galibiyete kilitlenmiş durumda.- Borussia Dortmund, Borussia M.Gladbach ile oynadığı son 11 maçında kazandı (Bütün Turnuvalarda)- Borussia Dortmund, Borussia M.Gladbach ile oynadığı son 11 maçının 9 tanesinde en az 2 gol attı (Bütün Turnuvalarda)- Borussia M.Gladbach, son 3 maçında kazandı (Bundesliga)- Borussia M.Gladbach, son 3 maçında en az 2 gol attı (Bundesliga)Schmelzer, ZagadouLazaro, Benes, Embolo, VillalbaBürki - Can, Hummels, Akanji - Meunier, Witsel, T. Hazard - Reyna, Bellingham - Sancho, HaalandSommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Wolf, Stindl, Hofmann - Herrmann