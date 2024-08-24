Türkiye'nin hedefi, 'hedefi 12'den vurmak

İsim Disiplin Bahattin Hekimoğlu



Erkekler W1



Karışık Takım W1



Yağmur Şengül



Kadınlar klasik yay



Karışık takım klasik yay



Yavuz Papağan



Erkekler klasik yay



Karışık takım klasik yay



Sadık Savaş



Erkekler klasik yay



Karışık takım klasik yay



Öznur Cüre Girdi



Kadınlar makaralı yay



Sevgi Yorulmaz



Kadınlar makaralı yay



Merve Nur Eroğlu



Kadınlar klasik yay



Karışık takım klasik yay



Yiğit Caner Aydın



Erkekler W1



Karışık Takım W1



Nil Mısır



Kadınlar W1



Karışık Takım W1





Para atıcılık, Türkiye'ye madalya getiren ilk branş

İsim



Disiplin



Aysel Özgan



P4 Kadınlar karışık 50 metre tabanca SH1



Ayşegül Pehlivanlar



P4 Karışık 50 metre tabanca SH1



P2 Kadınlar 10 metre havalı tabanca SH1



Cevat Karagöl



P4 Karışık 50 metre tabanca SH1



Çağla Baş



R2 Kadınlar 10 metre havalı tüfek SH1



Erhan Coşkuner



R3 Karışık 10 metre havalı tüfek SH1



R6 Karışık 50 metre yatarak tüfek SH1



Hakan Çevik



R5 Karışık 10 metre havalı tüfek SH2



R4 Karışık 10 metre yatarak havalı tüfek SH2



Muharrem Korhan Yamaç



P3 Karışık 25 metre tabanca SH1



P1 10 metre havalı tabanca SH1



Murat Oğuz P1 10 metre havalı tabanca



P3 Karışık 25 metre tabanca SH1





Türkiye, Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül'de düzenlenecek 17. Paralimpik Yaz Oyunları'nda para okçuluk ve para atıcılık branşlarında altın madalya hasretini dindirmeye çalışacak.AA'nın Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi hazırladığı dosya haberler kapsamında, para okçuluk ile para atıcılık branşındaki katılım ve performanslar ele alındı.Okçulukta son iki olimpiyat oyunlarında tarihi başarılar elde eden Türkiye, bu başarılarda önemli pay sahibi olan Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'in yönetiminde paralimpik oyunlara da iddialı gitti.Okçuluk branşında Türkiye, paralimpik oyunlarda bugüne dek 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere 5 madalya elde etti.Kadınlarda Türkiye'ye oyunlar tarihinde ilk altın madalya para okçuluktan geldi. Pekin 2008'de Gizem Girişmen, kadınlar bireysel klasik yayda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçti.Gizem'in bu başarısını yanı sıra Tokyo 2020'de Bülent Korkmaz-Öznur Cüre ikilisi ve Nihat Türkmenoğlu gümüş, Londra 2012'de Doğan Hancı ile Tokyo 2020'de Bahattin Hekimoğlu bronz madalya kazandı.Son paralimpik oyunlarda Japonya'da 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Türk para okçuluğu, 2024 Paris'te ise 16 yıllık altın madalya hasretini 9 sporcuyla dindirmeye çalışacak.Oyunlar öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, "2020 Tokyo ve 2024 Paris'te okçuluk branşında elde ettiğimiz tarihi başarıları, 2024 Paris Paralimpik Oyunlar'da da sürdürmek istiyoruz. 9 sporcumuzla Paris 2024'te madalyalara talibiz. Para okçuluk federasyonumuzun bünyesine geçtikten sonra ilk kez paralimpik oyunlara katılacak. Bunun da heyecanını yaşıyoruz. Türk para okçuluğu ülkemize bugüne dek 5 madalya kazandırdı. 2008 Pekin'den sonra ilk altın madalyamızı Paris 2024'te almak istiyoruz. Teknik heyet ve sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Para okçulukta Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular şunlar:Atıcılık, Türkiye'nin paralimpik oyunlardaki ilk madalyalarını elde ettiği branş olarak öne çıkıyor.Bu branşta Türkiye'ye ilk madalyaları Muharrem Korhan Yamaç, Atina 2004'te altın ve bronz alarak kazandırdı.Oyunlar tarihinde atıcılıkta biri altın, ikisi gümüş, ikisi bronz olmak üzere 5 madalya elde edildi.Para atıcılıkta Muharrem Korhan Yamaç'ın birer altın, gümüş ve bronzu, Ayşegül Pehlivanlar'ın ise birer gümüş ve bronz madalyası bulunuyor.Tokyo 2020'de Ayşegül Pehlivanlar, Türkiye'ye kadınlar 10 metre havalı tabanca SH1 kategorisinde bronz madalya getirmişti.Türkiye, para atıcılıkta 20 yıl sonra yine altın madalya kazanmak için 2024 Paris'te 8 milli sporcuyla mücadele edecek.Atıcılık müsabakaları, Paris'e 270 kilometre uzaklıktaki Chateauroux kentinde gerçekleştirilecek.Para atıcılıkta Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele verecek milli sporcular şunlar: