Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin Hollanda'da gerçekleştirilen üçüncü hafta dördüncü ve son maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşma öncesinde finallere gitmeyi garantileyen Filenin Sultanları, ligdeki 11 maçta 8 galibiyet ve 3 yenilgi yaşamıştı.
Türkiye Voleybol Milli Takımı Sırbistan'a 25-18, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.
Bu sonuçla millilerimiz Milletler Ligi'ndeki 4.mağlubiyetini aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasındaki son maçında Sırbistan'a 3-0 yenildi.
İlk 8'e girerek finallere gitmeyi daha önce garantileyen Türkiye, normal sezonu 12 maçta 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle tamamladı.
Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve rakibi 14 Temmuz Pazartesi günü oynanacak Çin-ABD maçından sonra belli olacak.
Salon: Omnisport
Hakemler: Burkiewicz Pawel (Polonya), Alblooshi İsmail İbrahim (Birleşik Arap Emirlikleri)
Sırbistan: Ivanovic, Boskovic, Kurtagic, Aleksic, Mirkovic, Uzelac (Jegdic, Milekovic)
Türkiye: Ebrar Karakurt, Melissa Vargas, Zehra Güneş, Sinead Jack, Dilay Özdemir, Yaprak Erkek (Gizem Örge, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin)
Setler: 25-18, 25-20, 25-18