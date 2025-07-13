Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin Hollanda'da gerçekleştirilen üçüncü hafta dördüncü ve son maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.



Karşılaşma öncesinde finallere gitmeyi garantileyen Filenin Sultanları, ligdeki 11 maçta 8 galibiyet ve 3 yenilgi yaşamıştı.



Türkiye Voleybol Milli Takımı Sırbistan'a 25-18, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla millilerimiz Milletler Ligi'ndeki 4.mağlubiyetini aldı.A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasındaki son maçında Sırbistan'a 3-0 yenildi.İlk 8'e girerek finallere gitmeyi daha önce garantileyen Türkiye, normal sezonu 12 maçta 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle tamamladı.Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve rakibi 14 Temmuz Pazartesi günü oynanacak Çin-ABD maçından sonra belli olacak.OmnisportBurkiewicz Pawel (Polonya), Alblooshi İsmail İbrahim (Birleşik Arap Emirlikleri)Ivanovic, Boskovic, Kurtagic, Aleksic, Mirkovic, Uzelac (Jegdic, Milekovic)Ebrar Karakurt, Melissa Vargas, Zehra Güneş, Sinead Jack, Dilay Özdemir, Yaprak Erkek (Gizem Örge, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin)25-18, 25-20, 25-18