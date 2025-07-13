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Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.

calendar 13 Temmuz 2025 22:31 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2025 22:50
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin Hollanda'da gerçekleştirilen üçüncü hafta dördüncü ve son maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. 

Karşılaşma öncesinde finallere gitmeyi garantileyen Filenin Sultanları, ligdeki 11 maçta 8 galibiyet ve 3 yenilgi yaşamıştı.

Türkiye Voleybol Milli Takımı Sırbistan'a 25-18, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.



Bu sonuçla millilerimiz Milletler Ligi'ndeki 4.mağlubiyetini aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasındaki son maçında Sırbistan'a 3-0 yenildi. 

İlk 8'e girerek finallere gitmeyi daha önce garantileyen Türkiye, normal sezonu 12 maçta 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle tamamladı.

Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve rakibi 14 Temmuz Pazartesi günü oynanacak Çin-ABD maçından sonra belli olacak. 

Salon: Omnisport

Hakemler: Burkiewicz Pawel (Polonya), Alblooshi İsmail İbrahim (Birleşik Arap Emirlikleri)

Sırbistan: Ivanovic, Boskovic, Kurtagic, Aleksic, Mirkovic, Uzelac (Jegdic, Milekovic)

Türkiye: Ebrar Karakurt, Melissa Vargas, Zehra Güneş, Sinead Jack, Dilay Özdemir, Yaprak Erkek (Gizem Örge, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin)

Setler: 25-18, 25-20, 25-18

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