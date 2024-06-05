Türk teknik adam, Kapfenberg'e imza attı

Ömer Erdoğan döneminde Alanyaspor'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenen İsmail Atalan, artık teknik patron olarak görev alacak.



44 yaşındaki teknik adam, Avusturya 2. Lig ekibi SV Kapfenberg ile anlaşmaya vardı.



Alanyaspor'dan ayrılmasının ardından Makedonya ekiplerinden Gostivar'da antrenörlük yapan İsmail Atalan attığı imzanın ardından açıklamalarda bulundu.



Atalan yaptığı açıklamada, "Kapfenberg'in bir parçası olduğum için çok mutluyum. Kulübün büyük bir potansiyeli var ve ben çok çalışmaya hazırım. Gelecek sezon çok eğlenceli ve başarılı bir dönem geçireceğimize eminim" sözlerine yer verdi. [Kaynak: Antalya Lider]





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