Trabzonspor'da ayrılık görüşmesi

Afrika Kupası'nda bulunan Kouassi'nin lisansını çıkartmak için kadrosundaki 1 yabancıyla yollarını ayırmak zorunda olan Trabzonspor Yönetimi, sezonu kapatan Gervinho ile görüşme halinde.



Önümüzdeki sene de garanti kontratı bulunan 34 yaşındaki oyuncuyla uzlaşılmaya çalışıyor.



Sezon sonuna kadarki 750 bin Euro'luk maaş ödenecek olan Gervinho'nun, gelecek yılki maliyeti ise 1.5 milyon Euro maaş artı 650 bin Euro imza ücreti şeklinde.



Trondsen için Giresun devrede



Gervinho'nun yanı sıra Trondsen'le de ara dönemde yollar ayrılabilir. Norveçli futbolcuya kulüp bulması halinde kolaylık gösterileceği söylenmişti. Başarılı futbolcunun önceliği ülkesine dönmek. Ancak Süper Lig 'den de talipleri bulunuyor. Özellikle Giresunspor, Trondsen'i sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Önümüzdeki günlerde Trondsen'in geleceği netlik kazanacak.





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