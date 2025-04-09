Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt, 3 bant bilardoda Avrupa şampiyonu oldu

Ankara'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası'nda Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt, 3 bant bilardoda Avrupa şampiyonu oldu
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09 Nisan 2025 20:31
Ankara'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası'nda Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt'tan oluşan ay-yıldızlı ekip, altın madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda 24 ekip mücadele etti.

Tayfun Taşdemir-Berkay Karakurt ikilisinin yer aldığı Türkiye 2 takımı, finalde Yunanistan 1 takımıyla karşılaştı.

Milliler, Nikos Polychronopoulos ve Kostantinos Kokkoris'ten oluşan Yunanistan'ı yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Ankara'da bilardo heyecanı 10-13 Nisan tarihlerde yapılacak 3 Bant Ferdi Avrupa Şampiyonası ile sürecek.

 
 
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