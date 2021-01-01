Svi Mykhailiuk, Lakers'a geri dönebilir!

Los Angeles Lakers'ın, eski oyuncusu Sviatoslav Mykhailiuk'a bir veteran kontratı teklif edebileceği iddia edildi.



Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre Lakers, Mykhailiuk ile minimum bir anlaşma imzalamak isteyebilir:



"Cavs, yetenekli bir yedek forvet aramaya devam edecek. Bunun, bu yaz döneminde yapılacak son hamle olması pek mümkün gözükmüyor. Serbest oyuncu seçenekleri ise Garrison Matthews, Denzel Valentine ve Svi Mykhailiuk. İddialara göre Mykhailiuk, Los Angeles Lakers'a minimum bir anlaşmayla katılabilir."



2018 NBA Draftı'nda Lakers tarafından 47. sıradan seçilmiş olan Ukraynalı oyuncu, kariyerinin son üç sezonunu Oklahoma City Thunder ve Detroit Pistons ile geçirmişti.



Geçtiğimiz sezon 24 yaşındaki oyuncu, Detroit ve OKC'de toplam 66 maça çıkmış ve %41.1 şut isabetiylee maç başına 8.5 sayı ortalaması tutturmuştu.



