Phoenix Suns, yeni başantrenör arayışında beş adaya kadar daralttı. HoopsHype'tan Michael Scotto'nun haberine göre kulüp, Jordan Ott, Johnnie Bryant, Sean Sweeney, Chris Quinn ve Dave Bliss ile görüşmelere devam ediyor.



Jordan Ott, daha önce Lakers ve Nets'te yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Cleveland Cavaliers ekibine katılmıştı. Oyuncu gelişimi ve hücum planlaması konularındaki uzmanlığıyla biliniyor.



Johnnie Bryant, Cavaliers kadrosunda yer alıyor ve özellikle oyun kurucularla olan çalışmaları ile ligde saygı görüyor.



Sean Sweeney, Jason Kidd'in Dallas Mavericks'teki ekibinde savunma sistemleriyle öne çıkıyor. Liderlik vasıfları da güçlü bulunuyor.



Chris Quinn, Miami Heat'te uzun süredir Erik Spoelstra'nın yardımcısı olarak görev yapıyor. Daha önce başantrenörlük pozisyonları için de mülakatlara katılmış tecrübeli bir isim.



Dave Bliss ise Oklahoma City Thunder organizasyonundan geliyor ve genç kadrolarla çalışmadaki başarısıyla biliniyor.



Yeni genel menajer Brian Gregory'nin göreve 1 Mayıs'ta başlamasıyla birlikte koçluk değişikliği süreci hız kazandı. Suns, 2024-25 sezonunu 36 galibiyetle tamamlayarak playoff dışı kaldı. Mike Budenholzer ise 14 Nisan'da görevden alınmıştı.



Bu, Suns'ın üst üste üçüncü yaz döneminde koç değiştirdiği anlamına geliyor. Devin Booker, Kevin Durant ve Bradley Beal üçlüsü hâlâ kadroda yer alsa da, üst üste gelen erken elenmeler sonrası kulüp ciddi bir yeniden yapılanma baskısı altında.



Gregory'nin koçluk görevine dair nihai kararını 2025 NBA Draftı'ndan önce vermesi bekleniyor.



