Şükrü Saracoğlu'nda yeni ses denemesi

Modernizasyon hamleleri yapılan Ülker Stadı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Fenerbahçe, statta son teknolojiyle yeni bir ses sistemi kurulduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertliler'in resmi internet sitesinde yapılan bilgilendirmede, ilk test çalışmalarının başladığı kaydedildi.
Modernizasyon çalışmalarının bitmesiyle aydınlatma sistemi, müzik ve ses sistemi ile entegre hale getirilecek stat, ışık oyunlarının yapılabileceği modern bir sisteme kavuşturulacak.
Fenerbahçe, statta son teknolojiyle yeni bir ses sistemi kurulduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertliler'in resmi internet sitesinde yapılan bilgilendirmede, ilk test çalışmalarının başladığı kaydedildi.
Modernizasyon çalışmalarının bitmesiyle aydınlatma sistemi, müzik ve ses sistemi ile entegre hale getirilecek stat, ışık oyunlarının yapılabileceği modern bir sisteme kavuşturulacak.