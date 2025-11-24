Söke 1970'te Baziya görevde

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Söke 1970 SK'da Anıl Can Yolgörmez'le yollarını ayıran yönetim teknik direktörlük görevine Serkan Baziya'yı getirdi. Başkan Mahmut Gözüaçık ile bir araya gelen Baziya resmi sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "A Takımımızın yeni Teknik Direktörü Serkan Baziya oldu. 1983 doğumlu ve UEFA A Lisans belgesine sahip olan Baziya, 17 yıllık antrenörlük kariyerinde Göztepe, Altınordu, Bucaspor, Tuzlaspor, Muşspor ve Altay kulüplerinin hem profesyonel takımlarında hem de akademilerinde görev yaptı.



"Modern futbol anlayışı ve oyuncu gelişimi odağıyla kulübümüzde görev alacak olan Serkan Baziya ve ekibine hoş geldin diyor ve başarı temennilerimizi iletiyoruz" denildi.