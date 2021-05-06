Sivasspor'un Avrupa'da tek rakibi Inter

Süper Lig'de 16 maçtır bileği bükülmeyen Sivasspor, İtalya şampiyonu İnter'in ardından Avrupa'da en iyi seri yakalayan takım.

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Sivasspor'un Avrupa'da tek rakibi Inter
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06 Mayıs 2021 11:52
Süper Lig'de 16 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Sivasspor, Avrupa'nın da en iyi ikinci serisini yakaladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın tek rakibi, İtalya Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden İnter oldu.

39. haftada deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ederek puanını 58'e çıkartan ve 5.'lik iddiasını sürdüren Yiğidolar, yenilmezlik serisini de 16 maça yükseltti.

Bu süreçte 9 galibiyet ve 7 beraberlik elde eden Yiğidolar, Avrupa'nın da en uzun yenilmezlik serilerinden birini yakaladı.



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