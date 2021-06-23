"Sergen Yalçın ile yönetimin arasını bozmaya çalışan bir yapı var"

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göreve devam etme kararı almasının ardından gündeme flaş bir iddia geldi.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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'Sergen Yalçın ile yönetimin arasını bozmaya çalışan bir yapı var'
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23 Haziran 2021 14:10
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve devam etmeyeceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yönetim ile son bir görüşme gerçekleştiren Sergen Yalçın, siyah - beyazlılarla yola devam etme kararı aldı.

A Spor'da konuşan Serdar Sarıdağ, Beşiktaş'ta yaşanan Sergen Yalçın krizini yorumladı.

Beşiktaş'ta kulüp içerisinde bir yapının olduğunu iddia eden Serdar Sarıdağ, "Sergen Yalçın ile yönetimin arasını bozmaya çalışan bir yapı var." dedi.


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