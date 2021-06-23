Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve devam etmeyeceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
Yönetim ile son bir görüşme gerçekleştiren Sergen Yalçın, siyah - beyazlılarla yola devam etme kararı aldı.
A Spor'da konuşan Serdar Sarıdağ, Beşiktaş'ta yaşanan Sergen Yalçın krizini yorumladı.
Beşiktaş'ta kulüp içerisinde bir yapının olduğunu iddia eden Serdar Sarıdağ, "Sergen Yalçın ile yönetimin arasını bozmaya çalışan bir yapı var." dedi.
Yönetim ile son bir görüşme gerçekleştiren Sergen Yalçın, siyah - beyazlılarla yola devam etme kararı aldı.
A Spor'da konuşan Serdar Sarıdağ, Beşiktaş'ta yaşanan Sergen Yalçın krizini yorumladı.
Beşiktaş'ta kulüp içerisinde bir yapının olduğunu iddia eden Serdar Sarıdağ, "Sergen Yalçın ile yönetimin arasını bozmaya çalışan bir yapı var." dedi.