Şanlıurfaspor, MKE Ankaragücü maçından galibiyet bekliyor

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Mehmet Giray Küçük, sahalarında oynayacakları MKE Ankaragücü maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Şanlıurfaspor, MKE Ankaragücü maçından galibiyet bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2025 16:35
Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Mehmet Giray Küçük, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü sahalarında oynayacakları MKE Ankaragücü maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Küçük, AA muhabirine, deplasmanda Erzurumspor FK karşısında alınan 3 puanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

MKE Ankaragücü ile iç sahada yapacakları maçtan da 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini ifade eden Küçük, şöyle konuştu:

"Hocamız Erzurum FK takımını iyi analiz etmiş ve hafta boyunca yaptırdığı taktik çalışmaların meyvesini alarak maçı 1-0 kazanmasını bildiler. Oyuncularımı ve teknik heyeti kutluyorum. Cuma günü evimizde karşılaşacağımız MKE Ankaragücü karşısında da oyuncularıma güveniyorum ve maçtan galip gelen taraf olacağımıza inanıyorum. Bu sezon lig çok zorlu geçiyor, düşme potası ile play-off arasında çok küçük puan farkları var. Yani 1-2 maç kazanan play-off potasına, kaybeden düşme potasına giriyor. Sezon sonuna kadar da böyle gideceğini düşünüyorum. Camia olarak birliktelik sağlayan, kırılmayan ve destek bulan takımlar hedefine ulaşır. Bizim bu konuda işimiz biraz zor çünkü o birliktelik ve sinerji bizde yok, gerekli destek ve birliktelik sağlanmazsa takım başarısız olur."

Transfer döneminde sıkıntılar yaşadıklarını da aktaran Küçük, "Takımdan gitmek isteyen oyuncular var. Nasıl transfer yapacağız onu da bilmiyoruz çünkü geçici transfer yasağımız var. Bu yasağı kaldırmak için geçen yıldan 20 milyon lira olan borcu ödememiz lazım, bu borcu ödemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery