Samsunspor, Kayseri'yi tek golle devirdi

Hazırlık maçında Samsunspor, Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; AA
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Samsunspor, Kayseri'yi tek golle devirdi
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17 Temmuz 2021 19:00
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bulunan sahadaki maçta Lung, Kolovetsios, Yasir Subaşı, Carole, Onur Bulut, Attamah, Fernandes, Avramovski, Emrah Başsan, Ramazan Civelek ve İlhan Parlak 11'ini sahaya sürdü.

Mehmet Altıparmak yönetimindeki Yılport Samsunspor ise Nurullah Aslan, Ali Ülgen, Boli, Recep Burak Yılmaz, Esin Hakaj, Osman Çelik, Hasan Kılıç, Gökhan Karadeniz, Plumain, Yasin Öztekin ve Mehmet Akyüz 11'iyle sahaya çıktı.

Yılport Samsunspor, Yasin Öztekin'in 22. dakikada attığı golle Kayserispor'u 1-0 yendi.




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