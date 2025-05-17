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Samsunspor, Bola'nın alternatifini buldu!

Avrupa yolcusu olan Samsunspor, İzlandalı Logi Tomasson'u getiriyor. Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Tomasson'un kısa süre içinde Türkiye'ye gelerek Samsunspor'a imza atması bekleniyor.

calendar 17 Mayıs 2025 16:50
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Samsunspor, Bola'nın alternatifini buldu!
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2024-2025 sezonunu oldukça başarılı geçiren ve Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Samsunspor, ligde üçüncülük yarışı veriyor. 

Bir yandan bu sezonu en iyi şekilde tamamlamak, diğer yandan da önümüzdeki sezon için kadrosunu oluşturmaya başlayan kulüpte transfer çalışmaları da hız kazandı.

BOLA'NIN ALTERNATİFİ BULUNDU

Fotomaç'ın haberine göre; Bola'yla anlaşamayan şimşekler, alternatifini Norveç'te buldu. Norveç spor gazetesi Nettavisen, kırmızı şimşeklerin Norveç 1. Lig ekibi Stromsgodset'ten 24 yaşındaki sol bek Logi Tomasson'la anlaştığını yazdı.

Tomasson için 900 bin euro bonservis karşılığında söz kesildiği iddia edildi.

MİLLİ FORMAYI 9 KEZ GİYDİ

Bu sezon Stromsgodset formasıyla 8 maça çıkan ve 1 gol kaydeden Tomasson, geçen sezon ise oynadığı 32 maçta 6 gol ve 4 asist katkısı sağlamıştı. Genç savunmacı İzlanda Milli Takımı'nda 9 kez görev alırken, 1 de gol sevinci yaşadı.


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