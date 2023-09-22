Robert Prosinecki: ''3 puandan fazlası''

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara galibiyetle başladı. Sarı-Lacivertliler, grup etabının ilk maçında sahasında ağırladığı Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı rotasyonlu bir kadroyla 3-1 mağlup etti.
ROBERT PROSINECKI'DEN TEKNİK BAKIŞ: 3 PUANDAN FAZLASI
Daha önce Türkiye'de iki dönem Kayserispor ve bir dönem Denizlispor'u çalıştırmış olan Hırvat futbolunun efsanesi Robert Prosinecki, Fenerbahçe'yi değerlendirdi:
"Bu tür maçların anahtarı erken goldür. Kağıt üzerinde üstün olduğunuz takımlara karşı sahada da üstünlüğünüzü hemen tabelaya yansıtmanız gerekir. Aksi takdirde direnci ve özgüveni artan rakip alacağınız riskleri faturalandırabiliyor. Bunu daha önceki gün Galatasaray'ın Kopenhag'la oynadığı maçta izledik. Fenerbahçe, dünkü rakibinden çok çok üstün ve bunu da erken gollerle ortaya koydu. Kapanan rakiplerin kilidini açmak büyük takımlar için en önemli unsur futbolda ve bu kilidi açabilmek adına duran toplar çok önemli. Nitekim Fenerbahçe, Crespo'nun golüyle katı savunmayı kırdı. Önde baskının getirdiği Batshuayi golü yine doğru oyunun göstergesi. Keza Serdar Aziz'inki de benzer."
''LİG İÇİN ÖNEMLİ PROVA''
"Açıkça söylemek gerekirse Fenerbahçe için bu tür maçlar hala prova sayılır. Özellikle ligde karşısında bu tarz bekleyerek oynamaya çalışan çok sayıda takımla karşılaşacak ve onları da açabilmek adına hem duran toplara hem de önde baskıda kapılan toplara fazlasıyla gerek duyacak. Sonuç olarak rotasyonla çıkılan bir maçta doğru oyun anlayışı ve ileriye yönelik olumlu mesajlar veren gollerle daha ilk yarıda istediğini alan bir takım izledik. Batshuayi, King, Crespo, Mert Hakan gibi alternatif oyuncuların hazır görünmeleri rotasyonu fazla olan gecenin önemli bir diğer kazanımıydı."
ROBERT PROSINECKI'DEN TEKNİK BAKIŞ: 3 PUANDAN FAZLASI
Daha önce Türkiye'de iki dönem Kayserispor ve bir dönem Denizlispor'u çalıştırmış olan Hırvat futbolunun efsanesi Robert Prosinecki, Fenerbahçe'yi değerlendirdi:
"Bu tür maçların anahtarı erken goldür. Kağıt üzerinde üstün olduğunuz takımlara karşı sahada da üstünlüğünüzü hemen tabelaya yansıtmanız gerekir. Aksi takdirde direnci ve özgüveni artan rakip alacağınız riskleri faturalandırabiliyor. Bunu daha önceki gün Galatasaray'ın Kopenhag'la oynadığı maçta izledik. Fenerbahçe, dünkü rakibinden çok çok üstün ve bunu da erken gollerle ortaya koydu. Kapanan rakiplerin kilidini açmak büyük takımlar için en önemli unsur futbolda ve bu kilidi açabilmek adına duran toplar çok önemli. Nitekim Fenerbahçe, Crespo'nun golüyle katı savunmayı kırdı. Önde baskının getirdiği Batshuayi golü yine doğru oyunun göstergesi. Keza Serdar Aziz'inki de benzer."
''LİG İÇİN ÖNEMLİ PROVA''
"Açıkça söylemek gerekirse Fenerbahçe için bu tür maçlar hala prova sayılır. Özellikle ligde karşısında bu tarz bekleyerek oynamaya çalışan çok sayıda takımla karşılaşacak ve onları da açabilmek adına hem duran toplara hem de önde baskıda kapılan toplara fazlasıyla gerek duyacak. Sonuç olarak rotasyonla çıkılan bir maçta doğru oyun anlayışı ve ileriye yönelik olumlu mesajlar veren gollerle daha ilk yarıda istediğini alan bir takım izledik. Batshuayi, King, Crespo, Mert Hakan gibi alternatif oyuncuların hazır görünmeleri rotasyonu fazla olan gecenin önemli bir diğer kazanımıydı."