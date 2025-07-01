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RAMS Başakşehir, Luca Ekrem Stancic'i kadrosuna kattı

RAMS Başakşehir, Bayern Münih altyapısından yetişen kaleci Luca Ekrem Stancic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

calendar 01 Temmuz 2025 18:22
Haber: AA, Fotoğraf: ibfk.com.tr
RAMS Başakşehir, Luca Ekrem Stancic'i kadrosuna kattı
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RAMS Başakşehir, Bayern Münih altyapısından yetişen 18 yaşındaki kaleci Luca Ekrem Stancic'i kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Türkiye'nin 18 ve 17 yaş altı milli takımlarında forma giyen Stancic'in Almanya pasaportu da bulunuyor.

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