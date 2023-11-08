Porto evinde kazandı Pepe tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Porto sahasında ağırladığı Royal Antwerp'i 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Porto evinde kazandı Pepe tarihe geçti
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08 Kasım 2023 00:58
Son güncelleme 08 Kasım 2023 01:26
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta karşılaşmasında Porto sahasında konuk ettiği Royal Antwerp'i 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Porto'ya galibiyeti getiren golü 32. dakikada Evanilson ve 90+1'de Pepe kaydetti. Royal Antwerp'de, Jürgen Ekkelenkamp 52. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

Ayrıca Pepe attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en yaşlı golcüsü olmayı başardı.

Porto aldığı bu galibiyetle beraber puanını 9'a yükseltirken, Royal Antwerp ise 0 puanda kaldı.

Porto bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Barcelona'ya konuk olurken, Royal Antwerp'de deplasmanda Shaktar Donetsk'e konuk olacak.

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