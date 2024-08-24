Porto'dan Türk golcüye 5 milyon euro

Porto, Hammarby'den İsveç asıllı Türk golcü Deniz Gül'ü transfer etti.

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Porto'dan Türk golcüye 5 milyon euro
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24 Ağustos 2024 14:28
Porto, İsvveç'ten 20 yaşındaki Türk asıllı golcüyü kadrosuna kattı.

Portekiz ekibinden yapılan açıklamada, Türk golcü Deniz Gül'ün transferi için Hammarby ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Porto, oyuncu için İsveç ekibine 5 milyon euro ödeyecek. Deniz Gül, Portekiz temsilcisiyle 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.

İsveç ekibinde toplamda 25 maça çıkan Gül, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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