Porto'dan Türk golcüye 5 milyon euro

Porto, İsvveç'ten 20 yaşındaki Türk asıllı golcüyü kadrosuna kattı.



Portekiz ekibinden yapılan açıklamada, Türk golcü Deniz Gül'ün transferi için Hammarby ile anlaşma sağlandığı belirtildi.



Porto, oyuncu için İsveç ekibine 5 milyon euro ödeyecek. Deniz Gül, Portekiz temsilcisiyle 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.



İsveç ekibinde toplamda 25 maça çıkan Gül, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.





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