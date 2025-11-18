Pep Guardiola'dan Real Madrid itirafı!

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, RAC 1 ile gerçekleştirdiği röportajda Barcelona dönemiyle ilgili itiraflarda bulundu.



Barcelona'daki en iyi anlarını anlatan Guardiola, Real Madrid'e karşı deplasmanda 6-2 kazandıkları maçın da bu anlardan biri olduğunu söyledi.



Katalan devindeki en güzel anlatını anlatan Pep Guardiola, "Ne seçeceğimi bilmiyorum... İlk şampiyonluk, Real Madrid'i deplasmanda 6-2 yendiğimiz maç, ikinci Şampiyonlar Ligi finali... [2011 yılında Manchester United'a karşı 3-1 kazanılan maç]" dedi.



Barcelona, Pep Guardiola döneminde 2009 yılında Real Madrid'i deplasmanda 6-2'lik skorla mağlup etmişti.



