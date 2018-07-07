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Paco Alcacer, Barcelona'dan ayrılacak mı?

Barcelona'da Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu iddia edilen Paco Alcacer için karar verildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Paco Alcacer, Barcelona'dan ayrılacak mı?
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07 Temmuz 2018 17:28
Barcelona'da Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu iddia edilen Paco Alcacer için karar verildi. Ali Koç'un Barça ile ilişkilerini kullanarak Alcacer'i de Türkiye'ye getirebileceği iddia ediliyordu...

Mundo Deportivo'nun haberine göre, Adı Fenerbahçe ile alınan Barcelona'nın forvet oyuncusu Paco Alcácer, Barça'dan ayrılmayı düşünmüyor. İspanyol oyuncunun takım arayışında olmadığı ve herhangi bir somut teklif de almadığı kaydedildi.

Alcacer aynı zamanda 11 Temmuz'da Barcelona ekibinin sezon öncesi hazırlıklarına çıkmayı hedefliyor.

SUAREZ İLE REKABETE GİRECEK

Özellikle Greizmann'ın Barcelona'nın transfer teklifini reddetmesi ile maçlarda daha çok süre alacağını düşünen Alcacer'in kendini ispatlamak istediği belirtildi. Aynı zamanda Alcacer, kulüple yaptığı görüşmede dünyanın en iyi forveti olarak gördüğü Suarez'in gölgesinde çalışmaktan rahatsız olmayacağını da ifade etti.

Artık Barcelona yönetiminin de Alcacer'i satmak gibi bir isteğinin olmadığı ve takımın hücuma oyuncusu olarak tek gelebilecek ismin Chelsea'den Willian olduğu vurgulandı.



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