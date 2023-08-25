Ozan Tufan'ın golü Hull City'e yetmedi!

İngiltere Championship'in 4. haftasında Hull City ile Bristol City 1-1 berabere kaldı.

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Ozan Tufan'ın golü Hull City'e yetmedi!
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25 Ağustos 2023 23:29
İngiltere Championship'in 4. haftasında Hull City sahasında Bristol City'i ağırladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi. 

Hull City'nin golünü 17.dakikada Ozan Tufan atarken deplasman ekibinin golünü 62.dakikada Nakhi Wells kaydetti.

Bu sonuçla Hull City 7 puanla 5.sırada yer alırken, Bristol City 5 puanla 9. sırada kaldı.

Hull City 5.haftada Leicester City'e konuk olacak. Bristol City ise Swansea City ile karşılaşacak.





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