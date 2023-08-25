Ozan Tufan'ın golü Hull City'e yetmedi!

İngiltere Championship'in 4. haftasında Hull City sahasında Bristol City'i ağırladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Hull City'nin golünü 17.dakikada Ozan Tufan atarken deplasman ekibinin golünü 62.dakikada Nakhi Wells kaydetti.
Bu sonuçla Hull City 7 puanla 5.sırada yer alırken, Bristol City 5 puanla 9. sırada kaldı.
Hull City 5.haftada Leicester City'e konuk olacak. Bristol City ise Swansea City ile karşılaşacak.
Hull City'nin golünü 17.dakikada Ozan Tufan atarken deplasman ekibinin golünü 62.dakikada Nakhi Wells kaydetti.
Bu sonuçla Hull City 7 puanla 5.sırada yer alırken, Bristol City 5 puanla 9. sırada kaldı.
Hull City 5.haftada Leicester City'e konuk olacak. Bristol City ise Swansea City ile karşılaşacak.