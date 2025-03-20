Okan Buruk: "Seni bırakmam Dries, gitme!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dries Mertens'i antrenör olarak takım içinde mutlaka tutmak istiyor.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Seni bırakmam Dries, gitme!'
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20 Mart 2025 10:14
Galatasaray'da Dries Mertens'in aktif futbola vedası yaklaşıyor...

Geldiği günden bu yana hem kendisi hem ailesiyle taraftarın sevgilisi olan Belçikalı futbolcunun mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Geçen sezon ortalarında futbolu bırakmayı düşünen; yükselen performansıyla birlikte bu kararı erteleyen Mertens bu sezon aynı süreçte 11'deki yerini kaybetti.

Antrenman kaçırmayan, gençlerle ilgilenen, Okan Buruk'la sürekli taktik istişarelerde bulunan Mertens futbolu bırakmayı yeniden gündemine aldı.

Mertens ailesinin futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra dünyayı gezme planları var. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen transfer teklifleri ise bu planların ilk adımı olarak görülebilir.

SÖZLEŞMESİ YENİLENMEYECEK

Galatasaraylı yetkililer Mertens'in mukavelesini birden fazla nedenle birlikte yenilemeyi düşünmüyor. Belçikalı futbolcunun performansının eskisi gibi olamayacağını düşünen yönetim yabancı kontenjanında da yer açmak niyetinde.

OKAN BURUK: "GİTME, KAL!"

Okan Buruk ise Mertens'in futbolu bıraksa da Galatasaray'da kalmasını istiyor. Daha önce de teknik ekibe katılması yönünde görüşme yapılan Mertens'le sezon sonunda doğru bir görüşme daha yapılacak.

EŞİ, İSTANBUL'DAKİ HAYATINDAN MEMNUN

Belçikalı yıldızın eşi Kat Kerkhofs, İstanbul'daki yaşantısından memnun ve tavrı Galatasaray'dan yana.

Galatasaray'da iki şampiyonluk yaşayan ve üçüncüsüne koşan Mertens'in geleceği ilerleyen haftalarda netleşecek. 

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