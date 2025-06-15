Nicolo Zaniolo, Galatasaray'da oynamak istiyor

Kiralık sözleşmesi sona eren Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a dönüyor. Cimbom, İtalyan yıldızı elden çıkarmayı düşünse de 25 yaşındaki oyuncu, takımda kalıp kendini yeniden kanıtlamak istiyor.

calendar 15 Haziran 2025 12:09
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Nicolo Zaniolo, Galatasaray'da oynamak istiyor
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Son olarak İtalyan ekibi Fiorentina'da forma giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor.

25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibiyle sona eren kiralık sözleşmesi sonrası yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

Cimbom yeni sezonda da onu elden çıkarmayı planlıyor ancak İtalyan yıldız, Sarı-Kırmızılılar'da kalarak kendini yeniden ispatlamak istiyor.


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