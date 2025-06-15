Nicolo Zaniolo, Galatasaray'da oynamak istiyor

Son olarak İtalyan ekibi Fiorentina'da forma giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor.
25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibiyle sona eren kiralık sözleşmesi sonrası yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.
Cimbom yeni sezonda da onu elden çıkarmayı planlıyor ancak İtalyan yıldız, Sarı-Kırmızılılar'da kalarak kendini yeniden ispatlamak istiyor.
25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibiyle sona eren kiralık sözleşmesi sonrası yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.
Cimbom yeni sezonda da onu elden çıkarmayı planlıyor ancak İtalyan yıldız, Sarı-Kırmızılılar'da kalarak kendini yeniden ispatlamak istiyor.
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