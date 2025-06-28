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Ndiaye hakkında kulüpten yalanlama

Gaziantep FK resmi hesabından yapılan açıklamalar ile Badou Ndiaye'nin transfer iddiaları yalanlandıç

calendar 28 Haziran 2025 15:27 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2025 15:28
Fotoğraf: AA
Ndiaye hakkında kulüpten yalanlama
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Son günlerde medyada yer alan "Ndiaye takımdan ayrılıyor" şeklindeki haberlerin kulüp tarafından gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Kulüp kaynakları, oyuncunun sözleşmesinin sürdüğünü ve takımdan ayrılmasının gündemde olmadığını vurguladı.

 "AYRILIK GÜNDEMİMİZDE YOK"

Kulübe yakın isimlerin verdiği bilgiye göre, Ndiaye'nin sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Bu çerçevede Senegalli yıldızla yolları ayırmanın hiçbir şekilde gündemde olmadığı ifade edildi. Kulüp yetkilileri, "Sözleşmesi süren ve takıma katkısı tartışılmaz olan bir oyuncu hakkında bu tür haberlerin çıkması, spekülasyondan öteye gitmiyor. Taraftarlarımız bu haberlere itibar etmesin" dedi.

TARAFTARA GÜVENCE


Gaziantep FK yönetimi, özellikle sosyal medyada yayılan iddiaların takım içi huzuru bozmaya yönelik olduğunu düşündüklerini belirtti. Kırmızı-siyahlı kulüp, "Ndiaye, takımımızın önemli bir parçası. Yeni sezon planlamamızda yer alıyor ve teknik heyet tarafından da performansı takdir ediliyor. Ayrılık gibi bir düşünce yok." ifadelerini kullandı.

ETKİLİ PERFORMANSI

2023-2024 sezonunda orta sahada sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Badou Ndiaye, Gaziantep FK formasıyla 31 resmi maçta görev almış ve 4 gol, 3 asistlik katkı sağlamıştı. Hem hücumda hem savunmada istikrarlı performansı ile taraftarın gönlünde taht kuran oyuncu, yeni sezonda da takımın omurgasında yer alması bekleniyor.
(Olaymedya)


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