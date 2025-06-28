Ndiaye hakkında kulüpten yalanlama

Son günlerde medyada yer alan "Ndiaye takımdan ayrılıyor" şeklindeki haberlerin kulüp tarafından gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Kulüp kaynakları, oyuncunun sözleşmesinin sürdüğünü ve takımdan ayrılmasının gündemde olmadığını vurguladı.





"AYRILIK GÜNDEMİMİZDE YOK"

"Sözleşmesi süren ve takıma katkısı tartışılmaz olan bir oyuncu hakkında bu tür haberlerin çıkması, spekülasyondan öteye gitmiyor. Taraftarlarımız bu haberlere itibar etmesin"

TARAFTARA GÜVENCE

"Ndiaye, takımımızın önemli bir parçası. Yeni sezon planlamamızda yer alıyor ve teknik heyet tarafından da performansı takdir ediliyor. Ayrılık gibi bir düşünce yok."

ETKİLİ PERFORMANSI

Kulübe yakın isimlerin verdiği bilgiye göre, Ndiaye'nin sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Bu çerçevede Senegalli yıldızla yolları ayırmanın hiçbir şekilde gündemde olmadığı ifade edildi. Kulüp yetkilileri,dedi.Gaziantep FK yönetimi, özellikle sosyal medyada yayılan iddiaların takım içi huzuru bozmaya yönelik olduğunu düşündüklerini belirtti. Kırmızı-siyahlı kulüp,ifadelerini kullandı.2023-2024 sezonunda orta sahada sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Badou Ndiaye, Gaziantep FK formasıyla 31 resmi maçta görev almış ve 4 gol, 3 asistlik katkı sağlamıştı. Hem hücumda hem savunmada istikrarlı performansı ile taraftarın gönlünde taht kuran oyuncu, yeni sezonda da takımın omurgasında yer alması bekleniyor.(Olaymedya)