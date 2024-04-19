NBA'in yetenek avcılarının, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde forma giymiş olan Bronny James'in takım tarafından "kısıtladığına inandıkları" iddia edildi.



Pat McAfee Show'a katılan ESPN'den Brian Windhorst, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny ile ilgili son gelişmeleri aktardı.



Windhorst, yetenek avcılarının USC Trojans'ı Bronny'nin yeteneklerini yanlış kullandıkları iddialarıyla suçladığını söyledi:



"NBA'deki yetenek avcıları, Bronny James'in bu yıl en iyi performansını sergileyememe sebebini USC'nin onu kendi pozisyonunda oynatmamasına bağlıyor. Onun oyun kurucu olabileceği ve becerilerini geliştirebileceği bir yerde oynaması gerektiğini söylüyorlar."



Bronny, Trojans ekibinde top taşıma görevinin çoğunu takım arkadaşı Isaiah Collier'a bırakmıştı. Yetenek avcıları, USC'nin kombo guardı olarak tanımlanan Bronny'nin oyun kurma görevlerine istediğinden daha az dahil olmasının, üretimini ve sahadaki etkisini sınırladığına inanıyor.



Bronny, takımla oynadığı 25 maç boyunca beklenen potansiyelini gösterememiş, sezonu %36 şut isabetiyle maç başına 4,8 sayı, 2,8 ribaund ve 2,1 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.





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