20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
22:00
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Musaba'dan Beşiktaş için açıklama!

Samsunsporlu Antony Musaba, ligde oynayacakları Beşiktaş maçını değerlendirdi.

calendar 20 Kasım 2025 16:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Musaba'dan Beşiktaş için açıklama!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Hollandalı futbolcusu Anthony Musaba, Beşiktaş maçı öncesinde hiçbir rakipten çekinmediklerini söyledi.

Bu sezon gösterdiği performansla takımının lig ve Avrupa'daki başarısında önemli rol oynayan kanat oyuncusu Anthony Musaba, Nuri Asan Tesisleri'nde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu

Ligde daha önce Türkiye'nin 2 büyük takımı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadıklarını hatırlatan Musaba, bu nedenle Beşiktaş karşılaşmasını da özel bir maç olarak görmediğini söyledi.


"Beşiktaş karşılaşması da benim için aynı düşüncede" diyen Hollandalı futbolcu şunları kaydetti:

"Elbette onların da bizden çekineceği bizim de onlardan çekineceğimiz durumlar vardır. Ligde sıralama olarak biz onların üstündeyiz. Ama her şeyden önce biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız, kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Hiçbir rakipten çekinmiyoruz."

Musaba, Beşiktaş'a karşı dikkatli olacaklarına dikkat çekerek, "Çok büyük bir stadyumda oynayacağız. Çok iyi taraftara karşı oynayacağız. Tabii bizim de kendi stadyumumuzda taraftarlarımız çok iyi. Tabii ki bu karşılaşma çok zor olacaktır ama biz kendi oyun mantalitemizi ortaya koymaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
