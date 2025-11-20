Musaba'dan Beşiktaş için açıklama!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Hollandalı futbolcusu Anthony Musaba, Beşiktaş maçı öncesinde hiçbir rakipten çekinmediklerini söyledi.Bu sezon gösterdiği performansla takımının lig ve Avrupa'daki başarısında önemli rol oynayan kanat oyuncusu Anthony Musaba, Nuri Asan Tesisleri'nde, AA muhabirine açıklamalarda bulunduLigde daha önce Türkiye'nin 2 büyük takımı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadıklarını hatırlatan Musaba, bu nedenle Beşiktaş karşılaşmasını da özel bir maç olarak görmediğini söyledi.diyen Hollandalı futbolcu şunları kaydetti:Musaba, Beşiktaş'a karşı dikkatli olacaklarına dikkat çekerek,değerlendirmesinde bulundu.