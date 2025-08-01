Milan Skriniar, resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon PSG'den kiraladığı Milan Skriniar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
8 MİLYON EURO NET MAAŞ
Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada deneyimli stopere 4 sezon boyunca sezonluk 8 milyon Euro net maaş ödeneceği açıkladı.
Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, 30 yaşındaki yıldız stoper için bonuslar ile birlikte 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeyecek.
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Milan Skriniar'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca sezonluk net 8.000.000 Avro ödenecektir."
"YENİDEN BURDA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"
Fenerbahçe'ye geri döndüğü için çok mutlu olduğunu aktaran deneyimli stoper, "Yeniden Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Her zaman söylediğim gibi, ocak ayında ilk geldiğim andan itibaren evimde gibi hissettim. Taraftarlardan, ekipten hep sevgi gördüm. Yeniden Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Birlikte devam edeceğiz.
Transfer sürecinde ilk andan itibaren her şey netti. Uzun zaman önce konuşmaya başladık. Başkanımıza, hocamıza, süreçteki herkese teşekkür ederim. Benim için her şey netti." dedi.
PERFORMANSI
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
8 MİLYON EURO NET MAAŞ
Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada deneyimli stopere 4 sezon boyunca sezonluk 8 milyon Euro net maaş ödeneceği açıkladı.
Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, 30 yaşındaki yıldız stoper için bonuslar ile birlikte 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeyecek.
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Milan Skriniar'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca sezonluk net 8.000.000 Avro ödenecektir."
"YENİDEN BURDA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"
Fenerbahçe'ye geri döndüğü için çok mutlu olduğunu aktaran deneyimli stoper, "Yeniden Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Her zaman söylediğim gibi, ocak ayında ilk geldiğim andan itibaren evimde gibi hissettim. Taraftarlardan, ekipten hep sevgi gördüm. Yeniden Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Birlikte devam edeceğiz.
Transfer sürecinde ilk andan itibaren her şey netti. Uzun zaman önce konuşmaya başladık. Başkanımıza, hocamıza, süreçteki herkese teşekkür ederim. Benim için her şey netti." dedi.
PERFORMANSI
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.