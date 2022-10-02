Miha Zajc kadroda yok

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, Beşiktaş derbisinde kadroda yer almadı.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan 28 yaşındaki oyuncu, milli takımdan en geç dönen isim olması sebebiyle kadroya alınmadı.
Teknik direktör Jesus'un, Zajc'ı, takımla sadece 2 antrenmana çıkması sebebiyle Beşiktaş maçının 21 kişilik kadrosuna almadığı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan 28 yaşındaki oyuncu, milli takımdan en geç dönen isim olması sebebiyle kadroya alınmadı.
Teknik direktör Jesus'un, Zajc'ı, takımla sadece 2 antrenmana çıkması sebebiyle Beşiktaş maçının 21 kişilik kadrosuna almadığı öğrenildi.
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