Miha Zajc kadroda yok

Fenerbahçe'de Miha Zajc, Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer almadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc kadroda yok
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02 Ekim 2022 20:34
Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, Beşiktaş derbisinde kadroda yer almadı.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan 28 yaşındaki oyuncu, milli takımdan en geç dönen isim olması sebebiyle kadroya alınmadı.

Teknik direktör Jesus'un, Zajc'ı, takımla sadece 2 antrenmana çıkması sebebiyle Beşiktaş maçının 21 kişilik kadrosuna almadığı öğrenildi.

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