Metin Öztürk: '7-8 yıldır şampiyon olamayanlar şok yaşıyor!'

Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.



Nef Stadı'ndaki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlardan Alp Yalman ve Mehmet Cansun ile divan kurulu üyeleri katıldı.



Başkan Özbek'in Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katılacağı için erken ayrıldığı toplantıda üyelerin eleştirilerine ikinci başkan Metin Öztürk cevap verdi.



Federasyonlarda yeteri kadar temsil edilmedikleri şeklindeki eleştiriler üzerine Öztürk, "Her kulüp kendi hakkının yendiğini iddia ediyor. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Bundan sonra daha çok dikkat etmek lazım. Sadece futbolda değil diğer federasyonlarda savunmazsanız hakkınızı yerler." diye konuştu.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalara değinen Metin Öztürk, "Bizde yöneticiler konuşuyor. Profesyonellerin konuşmamasına dikkat ediyoruz. Canları yandığı için hocamız ve oyuncularımız haklı olarak feveran ediyor. Çünkü çok fazla hakkımız yeniyor. Geçen sene 13. olan takımın uça uça, koşa koşa şampiyonluğa gideceğini kimse tahmin etmiyordu. Bugün 7-8 senedir şampiyon olamayanlar tahmin edilemez bir şoku yaşıyor." ifadelerini kullandı.



Başkan Dursun Özbek'in yakında yeni müjdeler açıklayacağını belirten Öztürk, "Allah'a şükür Mecidiyeköy'den istediğimiz gibi gelir oluyor. Hiçbir problem yok. Yakında yeni müjdeleri başkanımdan duyacaksınız." şeklinde görüş belirtti.



Öztürk, Türk futbolunda ilerleyen yılların mali açıdan daha zorlu olacağı görüşüne katıldığını anlatarak, "Türkiye'de bunların altından kalkabilecek tek kulüp Galatasaray'dır. Bunu herkes biliyor. Bazen Kulüpler Birliği toplantısına katıldığımda diğer kulüpler de bana bunu söylüyor. Biraz kıskanarak, biraz imrenerek biraz da hafif bir müstehzi bir durumla, 'Size imarlı arsalar veriliyor.' diyorlar. Galatasaray'a kimse imarlı arsa vermiyor. Galatasaray şu an antrenman yaptığı yerin parasını ödeyip alıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Dursun Özbek ve yöneticilerin maddi olarak cebinden katkı yaptığını vurgulayan sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, "Bundan önceki yönetimlerde verilen para 2 hafta sonra krediyle yeniden ödenirdi. Biz verdiğimiz paraları almıyoruz, içeride duruyor. Kulüp borçlarından kurtulduğunda alacağız. Elimiz değil gövdemiz taşın altında. Her şeyimizi kaybederiz ama onurumuzu kaybetmeyiz." şeklinde görüş belirtti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ