Masa tenisini bırakan Nesim Turan, dünya sıralamasında hala ilk 10'da

"SIRALAMALARDA KALMAK DEĞİL, HAYATTA İZ BIRAKMAK ÖNEMLİ"

"SPORDAN, TOPLUMSAL MÜCADELEYE"

Türk para masa tenisinin efsane ismi Nesim Turan, aktif sporculuk kariyerine nokta koymuş olmasına rağmen uluslararası sıralamalarda hala ilk 10 sporcu içinde yer alıyor.Sporu bırakmasının ardından uzun bir süre geçmesine rağmen performansı ve kazandığı puanlarla dünya sıralamasında zirvede kalmaya devam eden Turan, sporun ötesinde bir misyona odaklanmış durumda. Kariyeri boyunca Paralimpik Oyunlar da dahil olmak üzere birçok uluslararası madalya kazanan milli sporcu, şimdilerde saha dışında yeni bir mücadele alanında varlık gösteriyor. Raketi bıraktığını fakat mücadeleyi bırakmadığını belirten Turan,ifadelerini kullandı.Dünya sıralamasında yerini korumasının kendisi için gurur verici olduğunu belirten Nesim Turan, bu başarıyı genç sporculara ilham olması için önemsediğini dile getirdi. Turan, sahada olmamasına rağmen isminin hala sahalarda olduğunu söyleyerek,diye konuştu.Aktif sporculuk kariyerini sonlandıran Turan, genç engelli bireyler için sosyal projeler geliştirdiğini ifade ederek,şeklinde konuştu.