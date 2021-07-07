Mario Balotelli, Adana Demirspor'da!

MARIO BALOTELLI DELİ OLMAKTA HAKLI MI?

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Britt Assombalonga ve Younes Belhanda transferlerinin ardından'ye de imza attırdı.Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yıldız golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sancak yaptığı açıklamada, "" ifadelerini kullandı.Son olarak İtalya Serie B ekiplerinden Monza'da forma giyen 30 yaşındaki golcü, kariyerinde Inter, Milan, Liverpool, Marsilya ve Manchester City'de oynadı.Kariyeri boyunca "aykırı çocuk" olarak öne çıkan Mario Balotelli, deli olmakta haklı mı? Gelin İtalyan yıldızın çocukluğuna bakalım...2 yaşında, Mario Balotelli İtalyan bir aile tarafından evlat edinilir. Biyolojik anne babasıyla da görüştüğünü belirten Mario, ailesini ise sadece para için kendisiyle görüşmekle suçlar.Mahkeme tarafından Francesco ve Silvio Balotelli çiftine verilen Mario, daha sonra futbola merak salar ve Super Mario lakabını alır.Balo, biyolojik ailesiyle görüşmeye devam etmiştir ancak onları ''Kendisine ihanet etmekle ve sadece futbolda başarılı olmaya başlayınca kendisini aramaya başlamakla'' suçlamıştır.18 yaşında ise soy ismini değiştirir ve Barwuah isminden kurtulur. Daha sonra, Manchester City'e transfer olduğunda İngiliz basını çok garip bir iddia ortaya atar:Balotelli'nin biyolojik annesinin, oyuncunun Manchester'da yaşadığı lüks evin çok yakınında küçük bir evde yaşadığı ve temizlik yaptığı iddiaları ortaya atıldı.Tüm bu çocukluk sorunlarının yanı sıra futbol oynadığı dönemde de sıkça ırkçılığa maruz kalan yıldız golcü, belki de bu kadar sorunlu bir grafik çizmekte haklıdır...