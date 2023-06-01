Manisa FK, Alionue Ba ile devam!

Manisa Futbol Kulübü, Fransız stoper Alionue Ba ile sözleşme yeniledi.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Manisa FK, Alionue Ba ile devam!
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01 Haziran 2023 15:44
Son güncelleme 01 Haziran 2023 15:45
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü yeni sezonun çalışmalarına erken başladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın yanı sıra futbolcular Edgar Prib ve daha önce kadrodan elenen Adem Büyük'le resmen yollarını ayıran siyah-beyazlılar stoper Alionue Ba ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alionue Ba'nın opsiyon hakkı kulübümüz tarafından kullanılmıştır. Yeni sezonda da bizimle birlikte olacak olan Alionue Ba'ya siyah-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Bu sezon başında transfer olduğu Manisa FK'da 21 maça çıkan 33 yaşındaki Fransız stoper 1377 dakika süre aldı. 
 
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