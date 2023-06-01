Manisa FK, Alionue Ba ile devam!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü yeni sezonun çalışmalarına erken başladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın yanı sıra futbolcular Edgar Prib ve daha önce kadrodan elenen Adem Büyük'le resmen yollarını ayıran siyah-beyazlılar stoper Alionue Ba ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alionue Ba'nın opsiyon hakkı kulübümüz tarafından kullanılmıştır. Yeni sezonda da bizimle birlikte olacak olan Alionue Ba'ya siyah-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.