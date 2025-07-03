Maestro, Alanyaspor'a transfer oldu

Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor'dan transfer ettiği 21 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncusu Maestro ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.Alanyapor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, transferler çalışmalarının devam ettiğini söyledi.Maestro ile sözleşme imzaladıkları için mutlu olduklarını belirten Çavuşoğlu,diye konuştu.Angolalı futbolcu ise transferinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Alanyaspor'da başarılı olacağına inandığını dile getirdi.Alanyaspor'a katıldığı için mutlu olduğunu dile getiren Maestro,dedi.ifadelerini kullandı.