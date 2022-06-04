Macaristan, İngitere'yi tek golle yıktı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta Marco Rossi'nin yönetimindeki Macaristan Milli Takımı ile Gareth Southgate'in çalıştırdığı İngiltere Milli Takımı karşılaştı.



Puskas Arena'da oynanan maçı Macaristan 1-0 kazanırken, ev sahibi ekibin tek golü 66. dakikada Dominik Szoboszlai'nin penaltıdan yaptığı vuruş ile geldi. Macaristan Milli Takımı'nda forma giyen Fenerbahçeli Attila Szalai, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.



60 YIL SONRA GALİBİYET



Macaristan, bu galibiyetle İngiltere'yi 60 yıl aradan sonra mağlup etti. Macaristan en son 1962 Dünya Kupası'nda rakibini 2-1 mağlup etmişti. 1962'den sonra oynanan 15 maçta ise Macarlar galibiyet alamamıştı.



Bu sonuçla beraber gruptaki ilk maçı kazanan Macaristan 3 puana yükselirken, İngiltere puanla tanışamamış oldu.



Gruptaki bir sonraki maçta Macaristan deplasmanda İtalya'ya, İngiltere ise Almanya'ya konuk olacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ