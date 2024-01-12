'nin, Almanya'nın Union Berlin ekibinden kadrosuna kattığı, kulüp tarihininolarak tarihe geçti.Tarihindeki ilk İtalyan futbolcu transferini Ranço'yu kadrosuna katarak yapan sarı-lacivertli ekibin bir diğer İtalyan oyuncusu ise Baldini olmuştu.Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda da Brezilya asıllı İtalyan Joao Pedro'yu kadrosuna dahil etmişti.Leonardo Bonucci'yi de transfer eden Fenerbahçe, 188. yabancı futbolcu transferini gerçekleştirdi.Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk isim oldu.Başkan Ali Koç döneminin 92. transferi olan İtalyan oyuncu, 2023-2024 sezonunun devre arasında sarı-lacivertlilerin ilk hamlesi olarak ön plana çıktı.Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'ye imza atarak profesyonel kariyerinde 9. takımını seçti.Kariyerine 2005 yılında ülkesinin Viterbese takımında başlayan Bonucci ardından Inter'in 19 yaş altı takımına katıldı. Burada A takım seviyesine yükselen İtalyan savunmacı, ardından Treviso, Pisa, Genoa, Bari, Juventus, Milan ve Union Berlin formalarını giydi.Leonardo Bonucci, kariyerinde Juventus ile dünya futbolunun zirvesine çıktı.Uzun süre en iyi savunmacılar arasında gösterilen Bonucci, en istikrarlı dönemini de yine Juventus'ta sergiledi.Sarı-lacivertli kulübün, Leonardo Bonucci de dahil olmak üzere 117 yılda kadrosuna dahil ettiği 188 futbolcu ülkelerine göre şöyle:Brezilya (28): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred RodriguesYugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max MeyerHollanda (7): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden OosterwoldeSenegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine DiackPortekiz (7): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, BrumaDanimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, ZankaYunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas.Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-SamuelRomanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan.Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djikuİsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal AdemiSırbistan (4): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan TadicMısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayedİtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo BonucciArjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego PerottiRusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman NeustaedterBulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo PetkovKamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameniİspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto SoldadoFransa (3): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil RamiUruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego RossiPolonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanskiİngiltere (3): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan KentHırvatistan (3): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik LivakovicFas (2): Aatıf Chahechouhe, Nabil DirarUkrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr KaravaievArnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman VafiCezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benziaİsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel HolmenSlovakya (2): Miroslav Stoch, Martin SkrtelŞili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Islaİran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar SayyadmaneshSlovenya (2): Dzoni Novak, Miha ZajcGine (2): Süleyman Oulare, Simon FaletteÇekya (2): Michal Kadlec, Filip NovakMacaristan (2): Zobel, Attila SzalaiMakedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan AlioskiBosna Hersek (2): Demir Hotic, Edin DzekoGüney Afrika (1): John Moshoeuİsrail (1): Haim RevivoMeksika (1): Diego ReyesKosova (1): Vedat MuricYeşil Burun Adaları (1): Garry RodriguesEkvador (1): Enner ValenciaKongo (1): Marcel TisserandTanzanya (1): Mbwana SamattaGüney Kore (1): Min-jae KimSierra Leone (1): Steven CaulkerBelçika (1): Michy BatshuayiNorveç (1): Joshua KingNot: Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Baliç ve Boliç bu yüzden değerlendirmeye alınmamıştır.